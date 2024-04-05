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АНАЛІТИКА

Україна відновила контейнерні перевезення Чорним морем

11:58 05.04.2024 |

Економіка

 

Україна відновила контейнерні перевезення Чорним морем: до одного з портів Великої Одеси "Чорноморськ" 3 квітня зайшло судно з контейнерами, повідомило одеське видання "Думська".

Згідно з повідомленням, першопрохідцем стало судно T Mare, яке ходить під прапором Панами. Воно класифікується не як контейнеровоз, а судно для перевезень генеральних вантажів.

Видання зазначило, що це ще не повноцінне спеціалізоване судно, а так званий фідер, який завантажать контейнерами, а потім відправлять до закордонного хабу для подальшого перевантаження на океанські контейнеровози світових контейнерних ліній.

За даними постачальника послуг із відстеження суден і морської аналітики MarineTraffic, судно з "Чорноморська" вирушило до румунського порту Констанца.

T Mare є вантажним судном для перевезення контейнерних вантажів, ходить під прапором Панами. Його загальна довжина (LOA) - 105 метрів, а ширина - 17 метрів.

Як повідомлялося, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури в березні анонсувало, що на початку квітня одеські порти мають прийняти перше з початку війни судно з контейнерами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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