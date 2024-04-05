Із початку року у «Дії» зареєстрували рекордну кількість ФОПів

Із початку року через "Дію" відкрили 57 665 фізосіб-підприємців, що на понад 40% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"За перші три місяці цього року через "Дію" відкрили 57 665 нових бізнесів. Якщо порівняти дані за перший квартал попередніх років, маємо таку картину: 2024 рік - 57 665, 2023 рік - 40 713, 2022 рік - 28 849", - зазначив він.

За словами міністра, підприємцями у 2024 частіше стають жінки: 58% проти 42% чоловіків.

Загалом із травня 2021 року, коли запустили у "Дії" запустили послугу автоматичної реєстрації ФОП, українці відкрили 535 021 новий бізнес.

Також Федоров анонсував нову послугу в "Дії" - еПідприємець.