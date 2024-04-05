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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Фонд держмайна анонсував початок великої приватизації в другому півріччі
23:47 04.04.2024 |
Фонд державного майна України розраховує, що велика приватизація розпочнеться вже в другому півріччі.
Про це розповів голова Фонду державного майна України Віталій Коваль в інтерв'ю Українському Радіо.
Коваль пояснив, що велика приватизація відрізняється від малої приватизації стартовою ціною балансової вартості активів. Активи, які коштують понад 250 млн грн за оціночною або балансовою вартістю, потрапляють під критерії великої приватизації.
"З другого півріччя 2024 року ми очікуємо й наближаємо аукціони з великої приватизації. Будуть цікаві об'єкти, і санкційні, і приватизаційні. Наприклад Об'єднана гірнічо-хімічна компанія. Ми зараз активно готуємо санкційний актив, такий як завод будівельних матеріалів "Аерок". Він викликає жвавий інтерес до приватизації", - розповів голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.
Серед цікавих об'єктів він також назвав виробника упаковки "ПентоПак" у Борисполі. Також є об'єкти портової інфраструктури - це морський торговельний порт Білгород-Дністровська.
"Також спиртова галузь йде до чіткого роздержавлення. Серед спиртових заводів - це Зарубинський спиртовий завод, Бджільнянський спиртовий завод, Лохвицький спиртовий комбінат. І наш "улюбленець" - це готель "Козацький", який сьогодні готується до приватизації", - розповів Коваль.
Він зазначив, що це буде об'єкт малої приватизації, але водночас висловив упевненість, що ціна на аукціоні буде "розігріта" учасниками ринку.
"Адже це - серце столиці, об'єкт, який має бути окрасою міста. Тим паче, готель "Козацький" дивиться прямо на готель "Україна". Це також об'єкт великої приватизації. Два цих готелі мають бути окрасою Києва. Ми дуже очікуємо, що туди зайдуть інвестори, які будуть розвивати послугу проживання в місті. Тобто портфоліо інвестицій величезне", - сказав Коваль. Джерело: https://biz.censor.net/n3482573
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