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Ракетні удари РФ можуть вплинути на макроекономічні прогнози для України - МВФ
22:41 04.04.2024 |
Міжнародний валютний фонд відстежує масовані ракетні й повітряні удари по українській мирній інфраструктурі та не виключає, що це може вплинути на макроекономічні прогнози для України в найближчій перспективі.
Про це сказала у відповідь на запитання Укрінформу в четвер у Вашингтоні директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.
«Що стосується недавніх подій, зокрема ракетних ударів, ми уважно стежимо за розвитком. І, звісно, ми врахуємо це в макроекономічних рамках наступного перегляду програми для України», - зауважила представниця Фонду.
Вона також зазначила, що вторгнення Росії в Україну вплинуло на світову економіку. У цьому контексті вона вказала на зростання цін на продовольство, а також енергоносії.
«Звісно, найбільше постраждала економіка України і народ України», - зазначила Козак.
Однак, за її словами, це також призвело до глобальної кризи вартості життя, від чого суттєво постраждали, зокрема, країни з низьким рівнем доходу.
Як повідомляв Укрінформ, упродовж останніх тижнів Росія посилила систематичні удари по цивільній інфраструктурі України. При цьому росіяни намагаються прицільно уразити об'єкти енергетичної інфраструктури України.
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