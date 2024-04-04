Ракетні удари РФ можуть вплинути на макроекономічні прогнози для України - МВФ

Міжнародний валютний фонд відстежує масовані ракетні й повітряні удари по українській мирній інфраструктурі та не виключає, що це може вплинути на макроекономічні прогнози для України в найближчій перспективі.

Про це сказала у відповідь на запитання Укрінформу в четвер у Вашингтоні директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.

«Що стосується недавніх подій, зокрема ракетних ударів, ми уважно стежимо за розвитком. І, звісно, ми врахуємо це в макроекономічних рамках наступного перегляду програми для України», - зауважила представниця Фонду.

Вона також зазначила, що вторгнення Росії в Україну вплинуло на світову економіку. У цьому контексті вона вказала на зростання цін на продовольство, а також енергоносії.

«Звісно, найбільше постраждала економіка України і народ України», - зазначила Козак.

Однак, за її словами, це також призвело до глобальної кризи вартості життя, від чого суттєво постраждали, зокрема, країни з низьким рівнем доходу.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж останніх тижнів Росія посилила систематичні удари по цивільній інфраструктурі України. При цьому росіяни намагаються прицільно уразити об'єкти енергетичної інфраструктури України.