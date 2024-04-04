Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у 2023 році збільшився на 41,5% - Держстат

Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у 2023 році збільшився на 41,5% порівняно з 2022 роком - до 162,7 млрд грн, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

За даними статвідомства, обсяг будівельних робіт у житловому будівництві за підсумками 2023 року збільшився на 11,1% порівняно з попереднім роком, до 22,3 млрд грн; у нежитловому - зріс на 38,1%, до 41,5 млрд грн; в інженерному - на 52,6%, до 98,8 млрд грн.

У грудні-2023 обсяг будівельних робіт перевищив показник грудня-2022 на 35,1%, а попереднього місяця - на 85,8%, зазначає Держстат.

Як повідомило статвідомство, у січні-грудні 2023 року проти аналогічного періоду 2022-го скорочення обсягів будівництва спостерігалося в сегменті житла - на 4,6%. Водночас у нежитловому та інженерному будівництві зафіксовано зростання обсягів - на 20% і 32,9% відповідно.

За сезонно скоригованими даними відомства, індекси будівельної продукції в грудні-2023 року в житловому будівництві становили 49,4%, у нежитловому - 88,3%, в інженерному - 112,7%, а з урахуванням ефекту календарних днів показники становлять 71,5%, 188% і 273% відповідно.

Частка нового будівництва до загального обсягу виконаних будівельних робіт становила 36,3%, ремонту - 42,9%, реконструкції і технічного переоснащення - 20,8%.

Держстат зазначає, що публікацію даних було відкладено через воєнний стан. Статдані наведено без урахування тимчасово окупованих територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.

Як повідомлялося, обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у 2022 році скоротився у 2,2 раза порівняно з 2021 роком - до 113,8 млрд грн.