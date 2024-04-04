Кабмін виділив 3,5 мільярда на облаштування укриттів у школах і лікарнях

Кабінет міністрів ухвалив рішення спрямувати у громади 3,5 млрд грн на облаштування укриттів у школах та лікарнях.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

За його словами, за кошти, спрямовані громадам в межах державної субвенції, вже облаштовано 235 укриттів у школах.

"Цьогоріч виділяємо ще 2,5 млрд грн. Таким чином плануємо створити безпечні умови для офлайн-навчання орієнтовно для 300 тис учнів.

Крім того, 1 млрд грн уряд передбачив на облаштування укриттів у лікарнях. Наша мета - гарантувати доступність, безпечність та ефективність медичних послуг для усіх українців", - додав Шмигаль.