Податкова додала ще 67 компаній до плану перевірок

Податкова оновила перелік бізнесів, які планує перевірити цьогоріч, інформує Опендатабот.

2361 перевірку компаній та 921 перевірку ФОПів запланувала податкова у 2024 році.

У березні перелік оновився та до нього потрапили 67 нових компаній. Водночас 34 компанії вибули зі списку.

Загалом кількість перевірок збільшилася на 40 - 33 перевірки компаній та 7 перевірок ФОПів.

Наразі понад 3200 компаній знаходиться у списку податкової.

Найчастіше перевірятимуть бізнеси, що працюють у сфері гуртової торгівлі, - на них припадає аж 22% від загальної кількості перевірок компаній. Також запитаними у податківців у 2024 році будуть бізнеси у сфері сільського господарства та мисливства - 14,8% перевірок. Замикає трійку перевірка роботи бізнесів у сфері роздрібної торгівлі - 6,9%.