Польські фермери продовжують блокувати три пункти пропуску, у чергах - 1400 вантажівок

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на пунктах пропуску "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів".

Як передає Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Продовжується блокування саме трьох напрямків -"Рава-Руська" ,"Ягодин" та "Угринів". І фактично на всіх цих трьох напрямках польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби в бік Польщі, а в бік України пропускається по кілька вантажних транспортних засобів на годину", - сказав Демченко.

Він зазначив, що пункт пропуску "Ягодин" є найбільшим інфраструктурним напрямком на кордоні з Польщою для пропуску саме вантажних транспортних засобів. Зокрема, за добу він може пропускати 1200-1400 вантажівок. Натомість в бік України за минулу добу проїхало лише 70 вантажних транспортних засобів.

За словами речника ДПСУ, сукупно черга на цих трьох напрямках сягає десь трішки більше 400 вантажних транспортних засобів.

Він зауважив, що є черги і на раніше розблокованих напрямках. Особливо це відчувається по напрямку пунктів пропуску "Краківець" та "Шегині". На першому очікує десь 550 вантажівок станом на ранок і близько 450 навпроти "Шегині".

Демченко підкреслив, що польські фермери не блокують рук для інших категорій транспорту, окрім вантажних.

Як повідомлялося, 28 березня відбулась міжурядова зустріч України та Польщі, на якій сторони представили спільну позицію щодо розблокування кордону.