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Доходи загального фонду держбюджету України в березні-2024 знизилися до 164,3 млрд грн, видатки - до 268 млрд грн - Мінфін

10:49 04.04.2024 |

Економіка

 

Мінфін і цього разу вилучив із традиційного пресрелізу дані про дефіцит держбюджету, проте дані свідчать, що з покращенням зовнішнього фінансування в березні, яке стало рекордним від початку війни, дефіцит почав зростати й перевищив не лише показники січня-лютого, а й минулого березня, коли він становив 59,2 млрд грн.

У березні 2023 року доходи загального фонду держбюджету становили 152,2 млрд грн, видатки - 225,2 млрд грн.

Як зазначило міністерство, збереження високих доходів було забезпечено податком на прибуток і дивідендами від держкомпаній, які хоча й знизилися з 66,8 млрд грн у лютому, але все одно становили понад третину від усіх доходів загального фонду держбюджету - 60,1 млрд грн. Уточнюється, що 23,5 млрд грн із цієї суми сплатили банки.

Мінфін додав, що податок на додану вартість (ПДВ) з вироблених в Україні товарів у лютому приніс 18,5 млрд грн порівняно з 15,3 млрд грн у січні, водночас відшкодування ПДВ дещо знизилося - до 11,1 млрд грн з 11,7 млрд грн.

Імпортний ПДВ додав бюджету ще 40,1 млрд грн (у січні - 32 млрд грн), податок на доходи фізичних осіб і військовий збір - 16 млрд грн (15,9 млрд грн), рентна плата за користування надрами - 2,2 млрд грн (3,7 млрд грн). Акцизний податок приніс ще 14,5 млрд грн (12,6 млрд грн), ввізне і вивізне мито - 4,3 млрд грн (3,3 млрд грн).

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування в березні 2024 року збільшилися до 42,5 млрд грн із 42 млрд грн у лютому, додав Мінфін.

Зазначено, що Держподатслужба перевиконала місячний розпис доходів у березні на 10%, або на 9,8 млрд грн, тоді як Держмитслужба - на 0,1%, або на 0,05 млрд грн.

За даними Мінфіну, загалом за перший квартал 2024 року до держбюджету надійшло 641,1 млрд грн, зокрема до загального фонду - 468,9 млрд грн, тоді як касові видатки становили 839,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 692 млрд грн.

За перший квартал 2023 року доходи загального фонду держбюджету становили 388,8 млрд грн, тоді як видатки - 635,5 млрд грн.

Згідно з даними міністерства, фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету в березні-2024 підскочили до 389,9 млрд грн із 40,4 млрд грн у лютому і 43,3 млрд грн у січні. Від розміщення ОВДП отримано 44,3 млрд грн проти 40 млрд грн місяцем раніше, з яких в іноземній валюті - 11 млрд грн, або $261,1 млн.

Платежі з погашення держборгу в березні-2024 становили 47,6 млрд грн, або 92,2% від плану, тоді як з обслуговування - 8,3 млрд грн, або 88,5% від плану.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон "Про державний бюджет України на 2024 рік" із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету-2024 визначено в розмірі 1,77 трлн грн (не враховують можливої грантової допомоги), видатки - 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.

Водночас, за оперативними даними, доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн, з яких грантова допомога - 0,43 трлн грн. Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, а дефіцит становив 1,33 трлн грн за середньорічного курсу близько 36,6 грн/$1.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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