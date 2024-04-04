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Промвиробництво в Україні у 2023 р. зросло на 5,9% - Держстат
10:27 04.04.2024 |
Промислове виробництво в Україні у 2023 році зросло на 5,9%, тоді як у 2022-му, за уточненими даними, падіння становило 36,7%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
За її даними, у грудні 2023 року проти грудня 2022-го промислове виробництво в Україні зросло на 22,6%, у листопаді зростання становило 19,3%, а в жовтні - 16%.
Держстат нагадує, що торік із березня фіксувалося зростання промислового виробництва: після стрибка на 51,2% у березні відновлення сповільнилося до 18,2% у квітні, 17,9% - у травні, 13,7% - у червні, 13,8% - у липні, 15,5% - у серпні та 11,7% - у вересні.
Статвідомство уточнює, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій РФ і частини територій, на яких тривають бойові дії.
Загалом за підсумками минулого року збільшилося виробництво в переробній промисловості - на 12,3%.
Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції забезпечило показник зростання на 58,8%, виробництво гумових і пластмасових виробів - на 20,7%, машинобудування - на 16,7%, виробництво меблів - на 16,6%, хімічної промисловості - на 15,5%, харчової галузі - на 15%, металургії - на 8%, деревообробної промисловості - на 3,5%.
Найбільший спад у переробній промисловості показали виробництво коксу та продуктів нафтопереробки - 31,4%.
Статистичне відомство зафіксувало у 2023 році зниження на 2,3% у постачанні електроенергії, газу та пари, на 2,2% - у добувній промисловості.
Найбільше впав видобуток металевих руд - на 10,2%, вугілля - на 3,3%, тоді як нафти і газу - залишився на рівні 2022 року.
У номінальному виразі Україна 2023 року реалізувала промислову продукцію (товари, послуги) на суму 3271,43 млрд грн, що на 16,4% більше, ніж 2022 року (2811,57 млрд грн), у т.ч. за межі країни - на суму 547,02 млрд грн.
Оборот реалізованої добувної та переробної промисловості в грудні-2023 порівняно з груднем-2022 зріс на 26,3%.
У загальному обсязі реалізації промпродукції у 2023 році найбільша питома вага припадала на переробну промисловість (56%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря (31,2%), видобувну промисловість і розроблення кар'єрів (11,7%), а ще 1,1% - це водопостачання, каналізація та відходи.
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