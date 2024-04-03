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АНАЛІТИКА

Держгеонадра на Prozorro.Продажі реалізували спецдозволів на ₴4,59 мільярда

23:18 03.04.2024 |

Економіка

 

Державна служба геології та надр України із 2019 року реалізувала на онлайн-аукціонах у державній електронній системі Prozorro.Продажі спецдозволів на 4,59 млрд грн.

Про це під час круглого столу в Укрінформі «(Не) Конкурентні надра. Антимонопольні виклики видобувної галузі» повідомив керівник напрямку підтримки організаторів АТ «Прозорро.Продажі» Олександр Мацапура.

«Загальний дохід від продажу дозволів на користування надрами становить 4,59 млрд грн. Найбільш доходним був 2022 рік, коли було продано спецдозволів на 1,51 млрд грн. Минулого року, з очевидних причин, показники впали до 0,54 млрд грн. Але з початку 2024 року ми спостерігаємо хорошу динаміку - за перший квартал вже було продано спецдозволів на 0,32 млрд грн», - сказав Мацапура.

Він зазначив, що загалом було проведено 1 036 аукціонів з продажу спецдозволів, найбільше - у 2021 році, коли було реалізовано 367 ділянок. У 2024 році вже продано 114 дозволів, на 2 більше, ніж в цілому у 2020 році.

«Тобто і по цьому показнику ми спостерігаємо за відновленням цікавості ринку. Хоча спецдозволи - це дуже специфічний ринок лотів і прогнозувати чи передбачувати на ньому щось важко. Водночас ми фіксуємо зростання конкуренції на цих аукціонах. Вона вже в середньому становить 2,65 учасника. І ми сподіваємося у цьому році на показник у середньому в три учасника», - додав представник Prozorro.Продажі.

Завдяки конкурентним торгам середнє збільшення ціни на ділянки із покладами корисних копалин сягає 256% від стартової. Що свідчить про те, що аукціони є дієвим механізмом для підсилення конкуренції.

Наразі спецдозволи продаються на англійських аукціонах, які передбачають збільшення ціни.

«Хоча починали ми і з англійських, і з голландських, на пониження ціни. Але останні не підтвердили свою доцільність і зараз вже їх немає. У системі був оголошений один голландський аукціон і він був неуспішний. Тож Держгеонадра від нього відмовилися», - зазначив Мацапура.

Як повідомлялося, Державна служба геології та надр України за підсумками п'ятих аукціонів залучила 16,98 млн грн від продажу спеціальних дозволів на користування надрами.

Онлайн-аукціони з продажу спецдозволів на користування надрами з'явилися в системі Prozorro.Продажі у 2019 році.
 

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