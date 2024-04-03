«Надровий аудит»: АМКУ перевіряє 44 аукціони на предмет ймовірної змови учасників

Антимонопольний комітет України перевіряє 44 аукціони з продажу спецдозволів на користування надрами на суму понад 200 млн грн.

Про це під час круглого столу в Укрінформі «(Не) Конкурентні надра. Антимонопольні виклики видобувної галузі» повідомив начальник управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій АМКУ Микола Смук.

«Антимонопольний комітет перевіряє 44 аукціони на предмет ймовірної змови учасників на загальну суму понад 200 мільйонів гривень очікуваної вартості. Це аукціони з продажу всіх видів копалин - і вугілля, і вапняку, і піску, і бурштину», - сказав Смук.

Він зауважив, що подати заяву до АМКУ про ймовірні правопорушення в ході торгів може будь-хто із зацікавлених сторін - і учасник аукціону, і його організатор в особі Державної служби геології та надр. Головне - надати обґрунтовані претензії щодо непрозорого проведення торгів.

«У нас є такі кейси. Проте більшість процедур, якими ми займаємося сьогодні, відкриті за нашою власною ініціативою. У нас є певні механізми, які ми застосовуємо для виявлення фактів неконкурентної поведінки учасників, але ці механізми не для широкого обговорення, оскільки потенційні суб'єкти змови використовують цю інформацію як інструкції для того, як правильно змовитися на аукціоні, щоб не потрапити в коло уваги Антимонопольного комітету», - зазначив Смук.

Він додав, що як доказова база ймовірної змови можуть слугувати факти ведення суб'єктами спільної господарської діяльності, наявність спільних бенефіціарів і навіть спільних ip-адрес. Проте цих «банальних» доказів змовники все частіше уникають, тому Антимонопольному комітету все важче доводити справи до фіналу.

«Тому ми використовуємо інші механізми, які у своїй сукупності дозволяють нам прийти до висновку, що це був не збіг обставин, а стовідсоткова змова. Звичайно, більшість суб'єктів оскаржують ці рішення у судах, але всі наші рішення в частині доведення змови на торгах залишаються в силі. І більшість з них стають предметами уваги правоохоронних органів, які в свою чергу мають право звернення до судів. Ми в робочому порядку ділимося цією інформацією з усіма зацікавленими сторонами», - сказав Смук.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет України оштрафував три компанії на загальну суму 14,39 млн грн за змову на аукціоні з продажу майна ДП «Укрспирт».