Державний оператор тилу за І квартал уклав договорів на ₴23,8 мільярда

За перший квартал 2024 року Державний оператор тилу уклав 155 договорів на суму 23,8 млрд грн.

Про це Укрінформу повідомили в ДП «Державний оператор тилу».

«З них за напрямами: речове майно - 93 договори на 7 млрд грн, пально-мастильні матеріали - 33 договори на 7,4 млрд грн, продовольчі товари - 29 договорів на 9,4 млрд грн", - повідомили в ДОТ.

За перший квартал 2024 року Державний оператор тилу уклав 155 договорів на суму 23,8 млрд грн.

Про це Укрінформу повідомили в ДП «Державний оператор тилу».

«З них за напрямами: речове майно - 93 договори на 7 млрд грн, пально-мастильні матеріали - 33 договори на 7,4 млрд грн, продовольчі товари - 29 договорів на 9,4 млрд грн", - повідомили в ДОТ.

«Загалом Збройним силам України вже поставлено 37% із обсягу закупленого», - повідомили в ДОТ.

Як повідомляв Укрінформ, з початку діяльності Державного оператора тилу шість нових українських виробників стали постачальниками речового майна для ЗСУ.