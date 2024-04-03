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АНАЛІТИКА

Державний оператор тилу за І квартал уклав договорів на ₴23,8 мільярда

19:27 03.04.2024 |

Економіка

 

За перший квартал 2024 року Державний оператор тилу уклав 155 договорів на суму 23,8 млрд грн.

Про це Укрінформу повідомили в ДП «Державний оператор тилу».

«З них за напрямами: речове майно - 93 договори на 7 млрд грн, пально-мастильні матеріали - 33 договори на 7,4 млрд грн, продовольчі товари - 29 договорів на 9,4 млрд грн", - повідомили в ДОТ.

За перший квартал 2024 року Державний оператор тилу уклав 155 договорів на суму 23,8 млрд грн.

Про це Укрінформу повідомили в ДП «Державний оператор тилу».

«З них за напрямами: речове майно - 93 договори на 7 млрд грн, пально-мастильні матеріали - 33 договори на 7,4 млрд грн, продовольчі товари - 29 договорів на 9,4 млрд грн", - повідомили в ДОТ.

«Загалом Збройним силам України вже поставлено 37% із обсягу закупленого», - повідомили в ДОТ.

Як повідомляв Укрінформ, з початку діяльності Державного оператора тилу шість нових українських виробників стали постачальниками речового майна для ЗСУ.
 

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