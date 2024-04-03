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До держбюджету запозичили ₴473 мільярди з початку року - Мінфін
17:54 03.04.2024 |
Державні запозичення до загального фонду Державного бюджету України за січень - березень становили 473,6 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
«Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень - березень 2024 року становили 473,6 млрд грн, або 97,0% від запланованих на цей період», - йдеться в повідомленні.
Зокрема, від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 116,3 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 50,0 млрд грн (749,5 млн дол. США та 509,8 млн євро). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 96,4 млрд грн. Із зовнішніх джерел надійшло 357,3 млрд грн (або близько 9,2 млрд дол. США).
При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень - березень 2024 року склали 115,3 млрд грн (92,2% плану), платежі з обслуговування - 43,9 млрд грн (88,5% плану).
Як повідомлялось, фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за 2023 рік становили 1,68 трлн грн.
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