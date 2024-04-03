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Україна виробляє вісім САУ «Богдана» на місяць - NYT
Видання The New York Times з посиланням на власні джерела стверджує, що український військово-промисловий комплекс виготовляє на місяць вже 8 самохідних артилерійських установок "Богдана".
Про це повідомляє The New York Times з посиланнями на власні джерела
"Зараз українська збройна промисловість будує вісім самохідних артилерійських систем "Богдана" щомісяця, і хоча офіційні особи не скажуть, скільки вони загалом виготовили, збільшення виробництва свідчить про потенційний бум внутрішнього виробництва зброї в країні".
Видання ознайомилося із документами українського уряду, у яких йдеться, що лише за останній рік українські оборонні підприємства побудували втричі більше бронетехніки, ніж виготовляли до війни, і в 4 рази збільшили виробництво протитанкових ракет.
Також у NYT зазначило, що на момент повномасштабного вторгнення Росії Україна мала одну таку 155-мм установку.
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