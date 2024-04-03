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АНАЛІТИКА

Україна виробляє вісім САУ «Богдана» на місяць - NYT

 

Видання The New York Times з посиланням на власні джерела стверджує, що український військово-промисловий комплекс виготовляє на місяць вже 8 самохідних артилерійських установок "Богдана".

Про це повідомляє The New York Times з посиланнями на власні джерела

"Зараз українська збройна промисловість будує вісім самохідних артилерійських систем "Богдана" щомісяця, і хоча офіційні особи не скажуть, скільки вони загалом виготовили, збільшення виробництва свідчить про потенційний бум внутрішнього виробництва зброї в країні".

Видання ознайомилося із документами українського уряду, у яких йдеться, що лише за останній рік українські оборонні підприємства побудували втричі більше бронетехніки, ніж виготовляли до війни, і в 4 рази збільшили виробництво протитанкових ракет.

Також у NYT зазначило, що на момент повномасштабного вторгнення Росії Україна мала одну таку 155-мм установку.
За матеріалами: Економічна правда
 

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