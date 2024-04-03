Польські фермери блокують три пункти пропуску з Україною, у чергах - 400 вантажівок

Польські фермери блокують рух вантажівок по трьом пунктам пропуску, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів на годину, або взагалі обмежуючи рух.

Про це повідомив кореспондентові Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

«Станом на сьогодні блокування здійснюється на напрямку пунктів пропуску «Ягодин», «Рава-Руська» та «Угринів». Блокування останнього польські фермери поновили вчора. Через «Ягодин» та «Рава-Руська», як і раніше, польські протестувальники взагалі не пропускають вантажівки в бік Польщі. На цих напрямках в останній період фіксуються нульові показники перетину кордону вантажівками на виїзд з України. Через «Угринів» вони зазначали, що пропускатимуть в бік Польщі по одній вантажівці на добу», - сказав Демченко.

За його словами, протестувальники через ПП «Ягодин» пропускають на виїзд з Польщі вкрай малу кількість вантажівок. За минулий день таких було 60. При тому, що це - найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажними автомобілями.

Станом на ранок сьогодні, на цих трьох заблокованих напрямках у чергах на території Польщі загалом перебуває 400 вантажівок, повідомив Демченко.

Легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

Він нагадав, що раніше польські фермери припинили блокувати рух вантажівок по пунктах пропуску «Краківець», «Шегині» та «Устилуг». За цими напрямками зараз відбувається інтенсивний рух як на виїзд з України, так і на в'їзд. Черги на території Польщі ще зберігаються - на напрямку «Краківця» - 700 вантажівок, «Шегині» - 400. Однак при тій інтенсивності руху, що є зараз, водіям не доводиться тижнями стояти в чергах, наголосив речник.

Як повідомлялось, у Польщі у вівторок, 2 квітня, близько 9:00 поновилось блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску «Угринів - Долгобичув».