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Zara, Bershka та Pull&Bear відновили роботу в Києві: адреси магазинів
Іспанський ритейлер Inditex, який володіє брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, відновив роботу в Україні. У середу, 3 квітня, відновили роботу перші 20 магазинів своїх брендів в Україні, повідомляє іспанське інформаційне агентство EFE.
Раніше Inditex мав 84 магазини в Україні, всі вони не працювали два роки через війну. Ритейлер заявляв, що планує поступово відновити роботу 50 з них, першими відкриються два десятки магазинів у Києві.
За даними української Ради Торгових Центрів, вже відкрилися магазини Inditex у таких ТРЦ Києва:
Zara
* ТРЦ DREAM
* ТРЦ River Mall
* ТРЦ Respublika Park
* ТРЦ Lavina Mall
Bershka
* ТРЦ Respublika Park
* ТРЦ DREAM
* ТРЦ River Mall
Pull&Bear
* ТРЦ Respublika Park
* ТРЦ DREAM
* ТРЦ River Mall
* ТРЦ Sky Mall
Stradivarius
* ТРЦ DREAM
* ТРЦ River Mall
* ТРЦ Lavina Mall
Massimo Dutti
* ТРЦ River Mall
* ТРЦ Gulliver
Zara Home
* ТРЦ Gulliver
Oysho
* ТРЦ River Mall
* ТРЦ Gulliver
* ТРЦ Lavina Mall
Наступна хвиля відкриттів у столиці - 5 квітня. У п'ятницю мають відновити роботу ще два магазини Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho та інші.
Решта 34 магазинів розташовані на півдні та сході України в регіонах, які більше постраждали від війни. Їх поки що не відкриватимуть.
У компанії наголосили, що Inditex ставить на перший план безпеку співробітників і клієнтів і адаптуватиме свої плани до ринкових обставин. Деякі українські співробітники були на навчанні у Польщі для підготовки до повернення на роботу.
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