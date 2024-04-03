Zara, Bershka та Pull&Bear відновили роботу в Києві: адреси магазинів

Іспанський ритейлер Inditex, який володіє брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, відновив роботу в Україні. У середу, 3 квітня, відновили роботу перші 20 магазинів своїх брендів в Україні, повідомляє іспанське інформаційне агентство EFE.

Раніше Inditex мав 84 магазини в Україні, всі вони не працювали два роки через війну. Ритейлер заявляв, що планує поступово відновити роботу 50 з них, першими відкриються два десятки магазинів у Києві.

За даними української Ради Торгових Центрів, вже відкрилися магазини Inditex у таких ТРЦ Києва:

Zara

* ТРЦ DREAM

* ТРЦ River Mall

* ТРЦ Respublika Park

* ТРЦ Lavina Mall

Bershka

* ТРЦ Respublika Park

* ТРЦ DREAM

* ТРЦ River Mall

Pull&Bear

* ТРЦ Respublika Park

* ТРЦ DREAM

* ТРЦ River Mall

* ТРЦ Sky Mall

Stradivarius

* ТРЦ DREAM

* ТРЦ River Mall

* ТРЦ Lavina Mall

Massimo Dutti

* ТРЦ River Mall

* ТРЦ Gulliver

Zara Home

* ТРЦ Gulliver

Oysho

* ТРЦ River Mall

* ТРЦ Gulliver

* ТРЦ Lavina Mall

Наступна хвиля відкриттів у столиці - 5 квітня. У п'ятницю мають відновити роботу ще два магазини Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho та інші.

Решта 34 магазинів розташовані на півдні та сході України в регіонах, які більше постраждали від війни. Їх поки що не відкриватимуть.

У компанії наголосили, що Inditex ставить на перший план безпеку співробітників і клієнтів і адаптуватиме свої плани до ринкових обставин. Деякі українські співробітники були на навчанні у Польщі для підготовки до повернення на роботу.