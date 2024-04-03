Україна розраховує на надання Південною Кореєю $2,1 млрд пільгових кредитів до 2029р

Україна протягом наступних п'яти років розраховує одержати $2,1 млрд в еквіваленті пільгових кредитів від уряду Республіки Корея через Фонд економічного розвитку та співробітництва (EDCF) на закупівлю устаткування та на проекти відновлення, повідомляється на сайті Міністерства економіки.

"Зроблено ще один крок до фіналізації всіх необхідних внутрішніх процедур і початку практичної реалізації домовленостей із нашими корейськими друзями. Україна або резидент України, який отримає державну гарантію, зможуть залучити пільгові кредити від EDCF. Кошти спрямують на закупівлю обладнання та на проєкти відновлення", - наводяться у пресрелізі слова першого віцепрем'єра - міністра економіки Юлії Свириденко.

Зазначається, що Кабінет міністрів схвалив проєкт відповідної Рамкової угоди між Україною та Республікою Корея на засіданні того ж дня. Підписати Рамкову угоду від уряду України було доручено Свириденко, уточнює відомство.

Згідно з ним, уряд Кореї надає можливість отримувати кредити від EDCF до максимальної суми зобов'язань у корейських вонах, що не перевищує еквівалент $2,1 млрд, для фінансування кредитних проєктів EDCF в Україні на 2024-2029 роки.

"Уряди Кореї та України мають визначити проєкти-кандидати в тісній співпраці один з одним. Деталі кожного окремого проєкту, сума та умови кредитування будуть визначені в окремих кредитних угодах, укладених між Експортно-імпортним банком Кореї та позичальником", - пояснює відомство.

Як повідомлялося, 13 вересня минулого року Свириденко та посол Республіки Корея в Україні Кім Хьонг Те підписали угоду між урядами щодо кредитів від EDCF, що передбачає можливість надання пільгових кредитів для реалізації проєктів в Україні за участю корейських компаній. Документ був ратифікований Верховною Радою 21 грудня 2023 року.

"Відповідно до Угоди на першому етапі такі кредити можуть бути залучені на постачання обладнання. З 2025 року буде можливість залучати інфраструктурні кредити на відновлення", - нагадали в Мінекономіки.