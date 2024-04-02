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АНАЛІТИКА

Колишню в'язницю в Умані продали з молотка. Ціна зросла у 194 рази

23:03 02.04.2024 |

Економіка

Колишню в'язницю в Умані продали з молотка. Ціна зросла у 194 рази

 

Фонд держмайна 2 квітня провів аукціон з приватизації комплексу споруд колишньої виправної колонії в Умані Черкаської області. Під час торгів ціна лота зросла майже у 195 разів: зі 149 407 грн до 29 млн грн, свідчать дані Prozorro.Продажі.

Колишню в'язницю в Умані продали з молотка. Ціна зросла у 194 рази

 

Комплекс нежитлових будівель і споруд загальною площею 3100 кв. м та земельною ділянкою під спорудами площею 0,60 га на вул. Європейській, 27б мав шалений попит: на закритих торгах за лот змагалися аж 42 учасники.

Колишню в'язницю в Умані продали з молотка. Ціна зросла у 194 рази

 

Переможну ставку запропонував Борис Григорович Пахолюк, підприємець із села Острівець Уманського району, власник кількох агрофірм та фермерських підприємств.

Колишню в'язницю в Умані продали з молотка. Ціна зросла у 194 рази

 

До лота входить навчально-виробничий корпус з підвалом колишньої виправної колонії, побудований у 1972 році, та кілька інших споруд.

Колишню в'язницю в Умані продали з молотка. Ціна зросла у 194 рази

 

Об'єкт приватизації розташований e центральній частині міста, понад 20 років не використовується: фізичний стан незадовільний, будівлі потребують капітального ремонту, інженерні комунікації відсутні.


Колишню в'язницю в Умані продали з молотка. Ціна зросла у 194 рази
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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