У Червонограді закрита шахта стала індустріальним парком. Долучена Німеччина

До реєстру індустріальних парків внесено новий індустріальний парк - "Червоноград", що у Львівській області. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки з посиланням на рішення уряду.

Конфігурація парку передбачає використання території терикона колишньої шахти, що стане пілотним для України проєктом ревіталізації териконів та використання їх для потреб громади.

Індустріальний парк "Червоноград" створено у рамках проєкту справедливої трансформації вугільних регіонів, який підтримує Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ).

Наразі за підтримки уряду Німеччини та місцевих бюджетів йде розробка комплексної проєктно-кошторисної документації для розвитку інфраструктури індустріального парку.

Львівська ОВА та GIZ підписали меморандум про створення парку влітку минулого року. Передбачалося, що парк стане частиною процесу ліквідації шахти "Великомостівська" держпідприємства "Львіввугілля".

"Ми отримали мандат на закриття двох некомерційних шахт в Україні, знайшли підрядників та фахівців у цій сфері для проведення необхідних робіт. Але ми маємо низку викликів, зокрема, прогалини між українським та європейським законодавством", - прокоментувала під час підписання документа представниця GIZ Еліз Віж'є.

Досвід трансформації шахти у рамках індустріального парку Україна має намір використати на деокупованих територіях Донбасу.

Згідно з концепцією індустріального парку "Червоноград", на площі понад 63 га буде створено близько 3250 робочих місць у переробній промисловості.

Парк прийме виробників харчових продуктів, меблів, паперових та металевих виробів, обладнання. Також передбачається створення підприємств з деревообробки та виготовлення виробів із деревини та корка.

Загальні інвестиції на розвиток індустріального парку "Червоноград" на найближчі три роки становитимуть понад 1,5 млрд грн. Парк уже отримав понад 10 млн грн донорських коштів.

У перспективі планується прокласти від польського кордону до парку залізницю євростандарту для покращення логістики.