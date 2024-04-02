Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Червонограді закрита шахта стала індустріальним парком. Долучена Німеччина

22:47 02.04.2024 |

Економіка

 

До реєстру індустріальних парків внесено новий індустріальний парк - "Червоноград", що у Львівській області. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки з посиланням на рішення уряду.

Конфігурація парку передбачає використання території терикона колишньої шахти, що стане пілотним для України проєктом ревіталізації териконів та використання їх для потреб громади.

Індустріальний парк "Червоноград" створено у рамках проєкту справедливої трансформації вугільних регіонів, який підтримує Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ).

Наразі за підтримки уряду Німеччини та місцевих бюджетів йде розробка комплексної проєктно-кошторисної документації для розвитку інфраструктури індустріального парку.

Львівська ОВА та GIZ підписали меморандум про створення парку влітку минулого року. Передбачалося, що парк стане частиною процесу ліквідації шахти "Великомостівська" держпідприємства "Львіввугілля".

"Ми отримали мандат на закриття двох некомерційних шахт в Україні, знайшли підрядників та фахівців у цій сфері для проведення необхідних робіт. Але ми маємо низку викликів, зокрема, прогалини між українським та європейським законодавством", - прокоментувала під час підписання документа представниця GIZ Еліз Віж'є.

Досвід трансформації шахти у рамках індустріального парку Україна має намір використати на деокупованих територіях Донбасу.

Згідно з концепцією індустріального парку "Червоноград", на площі понад 63 га буде створено близько 3250 робочих місць у переробній промисловості.

Парк прийме виробників харчових продуктів, меблів, паперових та металевих виробів, обладнання. Також передбачається створення підприємств з деревообробки та виготовлення виробів із деревини та корка.

Загальні інвестиції на розвиток індустріального парку "Червоноград" на найближчі три роки становитимуть понад 1,5 млрд грн. Парк уже отримав понад 10 млн грн донорських коштів.

У перспективі планується прокласти від польського кордону до парку залізницю євростандарту для покращення логістики.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Ysv
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,3236
  0,2487
 0,64
EUR
 1
 42,2768
  0,1384
 0,33

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9519  0,07 0,18 39,5181  0,09 0,23
EUR 42,0058  0,06 0,14 42,8669  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3200  0,28 0,72 39,3400  0,26 0,65
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес