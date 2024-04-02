Фінансові новини
- |
- 02.04.24
- |
- 23:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Роздрібний товарообіг України у 2023 р. зріс на 15,4% - Держстат
17:39 02.04.2024 |
Обіг роздрібної торгівлі України у 2023 році в порівняльних цінах збільшився на 15,4% щодо 2022 року, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
За даними статвідомства, у грудні 2023 року зафіксовано зростання роздрібного товарообігу до грудня 2022 року на 24,8%, що менше за показник листопада, коли він становив 28,6%.
Держстат уточнює, що товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юросіб) у 2023 році збільшився в порівняльних цінах відносно попереднього року на 11,7%.
Зокрема в торішньому грудні зростання становило 19,9% порівняно з 23,9% у листопаді.
За даними Держстату, у номінальному вираженні обіг роздрібної торгівлі України 2023 року становив 1,823 трлн грн, а підприємств роздрібної торгівлі - 1,097 трлн грн.
Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій і територій, на яких точилися бойові дії.
Як повідомлялося, у 2022 році роздрібний товарообіг в Україні впав на 21,4%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міжнародний Реєстр збитків: у «Дії» запустили нову опцію для майбутніх репарацій
|В Гаазі запрацював реєстр відшкодування збитків Україні, українці можуть подавати позови
|НАБУ і САП затримали ексрадника ОП, посадовця СБУ Артема Шила
|БПЛА атакували підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, на території Татарстану
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Апеляційна палата ВАКС стягнула на користь України активи російського підприємця Худайнатова
|Цьогоріч планується засіяти 5,6 мільйона гектарів земель - Шмигаль
|Колишню в'язницю в Умані продали з молотка. Ціна зросла у 194 рази
|У Червонограді закрита шахта стала індустріальним парком. Долучена Німеччина
|Середня зарплата держчиновників перевищила 43 тисячі гривень, – Мінфін
|Роздрібний товарообіг України у 2023 р. зріс на 15,4% - Держстат
Бізнес
|Модель ШІ Claude 3 від Anthropic випередила GPT-4 у рейтингу Chatbot Arena
|США посилюють стандарти викидів парникових газів для великовантажних автомобілів
|Microsoft і OpenAI об'єднуються для створення суперкомп'ютера «Stargate» вартістю 100 мільярдів доларів
|Amazon One: Оплата за допомогою долоні тепер на вашому смартфоні
|Intel і Microsoft оголошують стратегічне партнерство для конкуренції з Apple
|Виробництво напівпровідників у Південній Кореї зросло найбільше з 2009 року
|Infiniti презентував новий позашляховик QX80