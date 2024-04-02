Роздрібний товарообіг України у 2023 р. зріс на 15,4% - Держстат

Обіг роздрібної торгівлі України у 2023 році в порівняльних цінах збільшився на 15,4% щодо 2022 року, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у грудні 2023 року зафіксовано зростання роздрібного товарообігу до грудня 2022 року на 24,8%, що менше за показник листопада, коли він становив 28,6%.

Держстат уточнює, що товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юросіб) у 2023 році збільшився в порівняльних цінах відносно попереднього року на 11,7%.

Зокрема в торішньому грудні зростання становило 19,9% порівняно з 23,9% у листопаді.

За даними Держстату, у номінальному вираженні обіг роздрібної торгівлі України 2023 року становив 1,823 трлн грн, а підприємств роздрібної торгівлі - 1,097 трлн грн.

Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій і територій, на яких точилися бойові дії.

Як повідомлялося, у 2022 році роздрібний товарообіг в Україні впав на 21,4%.

