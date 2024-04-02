Кабмін установив розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України

Кабінет Міністрів України встановив розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, встановлено з метою здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність законів "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань", що разову грошову виплату виплачують у таких розмірах: особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, яких визнано особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та інших причин: І групи - 3100 грн, II групи - 2900 грн, III групи - 2700 грн.

Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції гідності та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, буде виплачено 1 тис. грн. Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 3100 грн, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, яких визнано за життя особами з інвалідністю, що не одружилися вдруге, - 650 грн.

Учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких насильно вивезли на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога буде виплачено 450 грн.