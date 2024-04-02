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В Україні не працюють 56% держпідприємств. Їх кількість збільшилась учетверо за п'ять років
13:08 02.04.2024 |
За останні п'ять років в Україні різко збільшилась кількість державних підприємств, які не працюють. Якщо у 2018 році їх було 422, то у 2023 році - вже 1736, свідчать дані Департаменту політики власності Міністерства економіки, які є у LIGA.net.
Загалом в Україні налічується 3116 державних підприємств. З них працюють лише 845 (27%), а приносять прибуток - 475 (15%).
Для порівняння: у 2018 році кількість держпідприємств, що працюють, була вдвічі більшою - 1640.
Україна зараз розробляє вдосконалену політику керування державними підприємствами. План влади полягає в зменшенні кількості державних підприємств через приватизацію нестратегічних та вдосконаленні управління стратегічними.
Для ефективного керування Міністерство економіки планує залишити в державній власності усього 100 підприємств.
Нестратегічні підприємства уряд передає до Фонду державного майна України, а той виставляє їх на приватизацію або відправляє на ліквідацію.
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