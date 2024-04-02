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АНАЛІТИКА

Інвестори з України готові профінансувати будівництво широкої колії до портів Гданська та Клайпеди - Сольський

 

Будівництво широкої колії від кордону з Україною до портів у польському Гданську і литовській Клайпеді полегшить доставку українського зерна і дасть Польщі можливість заробляти на його транзиті, заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в інтерв'ю польському виданню Puls Biznesu.

За його словами, якщо буде побудовано широкий шлях від кордону з Україною до Гданська, українські компанії гарантуватимуть відповідні масштаби перевезень цим маршрутом протягом 10 років у майбутньому.

"Скажу більше: Польща зможе будувати на своєму узбережжі заводи з переробки українського зерна й експортувати готову продукцію, на чому, звісно, зароблятиме більше", - зазначив Сольський.

За його словами, вагонів для перевезення зерна в Україні в рази більше, ніж у всій Європі. Тому замість того, щоб інвестувати у вагони на вузьку колію європейського стандарту, доцільніше побудувати колію 1520 мм від українського кордону до польського узбережжя.

Сольський також повідомив, що в Україні є інвестори, які готові профінансувати такий інфраструктурний проєкт.

"Питання, яке має бути вирішене, - це ухвалення польським парламентом спрощеної процедури такого інвестування. Такий спрощений порядок уже ухвалено в Польщі, наприклад, у випадку з будівництвом нафтопорту або газового терміналу. Я знаю, що цю пропозицію було проаналізовано. Однак, імовірно, краще запитати про долю проєкту в польських джерел", - додав міністр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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