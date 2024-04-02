Фінансові новини
- |
- 02.04.24
- |
- 23:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Інвестори з України готові профінансувати будівництво широкої колії до портів Гданська та Клайпеди - Сольський
12:50 02.04.2024 |
Будівництво широкої колії від кордону з Україною до портів у польському Гданську і литовській Клайпеді полегшить доставку українського зерна і дасть Польщі можливість заробляти на його транзиті, заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в інтерв'ю польському виданню Puls Biznesu.
За його словами, якщо буде побудовано широкий шлях від кордону з Україною до Гданська, українські компанії гарантуватимуть відповідні масштаби перевезень цим маршрутом протягом 10 років у майбутньому.
"Скажу більше: Польща зможе будувати на своєму узбережжі заводи з переробки українського зерна й експортувати готову продукцію, на чому, звісно, зароблятиме більше", - зазначив Сольський.
За його словами, вагонів для перевезення зерна в Україні в рази більше, ніж у всій Європі. Тому замість того, щоб інвестувати у вагони на вузьку колію європейського стандарту, доцільніше побудувати колію 1520 мм від українського кордону до польського узбережжя.
Сольський також повідомив, що в Україні є інвестори, які готові профінансувати такий інфраструктурний проєкт.
"Питання, яке має бути вирішене, - це ухвалення польським парламентом спрощеної процедури такого інвестування. Такий спрощений порядок уже ухвалено в Польщі, наприклад, у випадку з будівництвом нафтопорту або газового терміналу. Я знаю, що цю пропозицію було проаналізовано. Однак, імовірно, краще запитати про долю проєкту в польських джерел", - додав міністр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міжнародний Реєстр збитків: у «Дії» запустили нову опцію для майбутніх репарацій
|В Гаазі запрацював реєстр відшкодування збитків Україні, українці можуть подавати позови
|НАБУ і САП затримали ексрадника ОП, посадовця СБУ Артема Шила
|БПЛА атакували підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, на території Татарстану
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Апеляційна палата ВАКС стягнула на користь України активи російського підприємця Худайнатова
|Цьогоріч планується засіяти 5,6 мільйона гектарів земель - Шмигаль
|Колишню в'язницю в Умані продали з молотка. Ціна зросла у 194 рази
|У Червонограді закрита шахта стала індустріальним парком. Долучена Німеччина
|Середня зарплата держчиновників перевищила 43 тисячі гривень, – Мінфін
|Роздрібний товарообіг України у 2023 р. зріс на 15,4% - Держстат
Бізнес
|Модель ШІ Claude 3 від Anthropic випередила GPT-4 у рейтингу Chatbot Arena
|США посилюють стандарти викидів парникових газів для великовантажних автомобілів
|Microsoft і OpenAI об'єднуються для створення суперкомп'ютера «Stargate» вартістю 100 мільярдів доларів
|Amazon One: Оплата за допомогою долоні тепер на вашому смартфоні
|Intel і Microsoft оголошують стратегічне партнерство для конкуренції з Apple
|Виробництво напівпровідників у Південній Кореї зросло найбільше з 2009 року
|Infiniti презентував новий позашляховик QX80