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АНАЛІТИКА

Поляки відновили блокування руху вантажівок у ПП «Угринів-Долгобичув»

 


У пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" на кордоні з Польщею відновилося блокування руху для вантажних транспортних засобів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Державна прикордонна служба України у своєму Telegram-каналі.

"За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 09:00 на території Польщі перед пунктом пропуску "Угринів - Долгобичув" поновилося блокування руху для вантажівок. У зв'язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд", - ідеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі просять водіїв і перевізників врахувати цю інформацію під час міжнародних перевезень.

28 березня стало відомо, що польські протестувальники призупинили блокаду на пункті пропуску на кордоні з Польщею "Угринів - Долгобичув" орієнтовно до 2 квітня.

Станом на 24 березня польські протестувальники блокували рух на трьох КПП - "Угринів", "Ягодин" та "Рава-Руська", при цьому на двох останніх українські вантажівки взагалі не пропускали з України в Польщу.

В уряді України визнали, що не знають, як розблокувати кордон з Польщею, тому що діалогу фактично немає і з польського боку немає готовності до поступок.

Ключові теги: Польща
 

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