З початку року до бюджету надійшло понад ₴400 мільярдів податків - ДПС

До зведеного бюджету у січні - березні 2024 року по платежах, що контролюються Державною податковою службою, надійшло 401,4 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДПС.

Зазначається, що до державного бюджету надійшло 303,7 млрд грн, до місцевих бюджетів - майже 97,8 млрд грн.

При цьому надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні - березні 2024 року становили 280 млрд грн.

При цьому на рахунки платників відшкодовано 32,7 млрд грн ПДВ.

Зазначається, що показники розпису Міністерства фінансів перевиконано з податку на прибуток підприємств - у 1,7 раза (+38,4 млрд грн), податку на додану вартість - на 3,5% (+2,3 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб - на 3,3% (+1,4 млрд грн), акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) - на 3,5% (+0,8 млрд грн).

Порівняно з аналогічним періодом минулого року в січні - березні 2024 року зафіксовано приріст надходжень з податку на прибуток підприємств у 2,8 раза (+61,9 млрд грн), податку на додану вартість - в 1,9 раза (+32,2 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб - на 19,4% (+7,3 млрд грн), акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) - на 9% (+2 млрд грн).

Окремо ДПС надала дані за березень. Так, надходження (сальдо) до зведеного бюджету у березні 2024 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 149,2 млрд грн, у т. ч. до держбюджету - 116,5 млрд грн, до місцевих бюджетів - 32,7 млрд грн.

Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у березні 2024 року становили 107,7 млрд грн; додатково до розпису Міністерства фінансів до загального фонду держбюджету надійшло 9,8 млрд грн. Платникам на рахунки відшкодовано 11,1 млрд грн ПДВ.

Як повідомлялось, за оперативними даними, у березні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 158,1 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.