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За перший квартал року митні органи перерахували до держбюджету майже 140 мільярдів
23:54 01.04.2024 |
Протягом січня-березня 2024 року до державного бюджету України перераховано 136,8 млрд грн митних платежів, що на 35,6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.
Очікувані надходження до державної скарбниці виконані на 106,3%. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року фактичні надходження до бюджету збільшились на 35,6% або на 35,9 млрд грн.
Зокрема, у березні 2024 року до Держбюджету перераховано 49,7 млрд грн митних платежів.
За матеріалами:
Економічна правда
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