Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна за березень експортувала 11,8 млн тонн вантажів на $3,2 млрд

23:39 01.04.2024 |

Економіка

 

Обсяг українського експорту за березень поточного року становив 11,8 млн тонн вантажів на $3,2 млрд, повідомила перша віцепрем'єрка - міністр економіки Юлія Свириденко в понеділок.

"У січні Україна вийшла на рекордні з початку повномасштабного вторгнення показники - 12 млн тонн на місяць. Абсолютна більшість йшла морським шляхом. У березні ми експортували 11,8 млн тонн вантажів. У грошовому вимірі - на $3,2 млрд", - написала вона на фейсбук-сторінці.

За даними Державної митної служби за січень-лютий цього року було експортовано товарів на $6,8 млрд.

Уточнено, що в березні експорт залізницею становив 8 млн тонн вантажів, з них 3,2 млн тонн - зернові, тим часом через морський коридор за цей період було поставлено 6,3 млн тонн вантажів, з яких 2,1 млн тонн - агропродукція.

"Головне завдання цього року - утримати економічне зростання і стати більш економічно самодостатніми", - наголосила Свириденко.

Віцепрем'єрка нагадала, що за минулий рік економіка країни зросла на 5,3%, здебільшого завдяки частковому розблокуванню морського експорту, стійкості бізнесу та підтримці міжнародних партнерів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,0749
  0,0775
 0,20
EUR
 1
 42,1384
  0,0217
 0,05

Курс обміну валют на вчора, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8808  0,08 0,20 39,4284  0,07 0,19
EUR 42,0648  0,07 0,17 42,8776  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0400  0,01 0,03 39,0850  0,03 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес