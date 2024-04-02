Фінансові новини
- |
- 02.04.24
- |
- 02:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна за березень експортувала 11,8 млн тонн вантажів на $3,2 млрд
23:39 01.04.2024 |
Обсяг українського експорту за березень поточного року становив 11,8 млн тонн вантажів на $3,2 млрд, повідомила перша віцепрем'єрка - міністр економіки Юлія Свириденко в понеділок.
"У січні Україна вийшла на рекордні з початку повномасштабного вторгнення показники - 12 млн тонн на місяць. Абсолютна більшість йшла морським шляхом. У березні ми експортували 11,8 млн тонн вантажів. У грошовому вимірі - на $3,2 млрд", - написала вона на фейсбук-сторінці.
За даними Державної митної служби за січень-лютий цього року було експортовано товарів на $6,8 млрд.
Уточнено, що в березні експорт залізницею становив 8 млн тонн вантажів, з них 3,2 млн тонн - зернові, тим часом через морський коридор за цей період було поставлено 6,3 млн тонн вантажів, з яких 2,1 млн тонн - агропродукція.
"Головне завдання цього року - утримати економічне зростання і стати більш економічно самодостатніми", - наголосила Свириденко.
Віцепрем'єрка нагадала, що за минулий рік економіка країни зросла на 5,3%, здебільшого завдяки частковому розблокуванню морського експорту, стійкості бізнесу та підтримці міжнародних партнерів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Джонсон пообіцяв поставити на голосування допомогу Україні, - глава комітету Конгресу США
|Зеленський погодив призначення Данілова послом в Молдові
|Зеленський звільнив кілька заступників Єрмака
|Україна та США домовилися про відтермінування виплат за держборгом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|З початку року до бюджету надійшло понад ₴400 мільярдів податків - ДПС
|За перший квартал року митні органи перерахували до держбюджету майже 140 мільярдів
|Україна за березень експортувала 11,8 млн тонн вантажів на $3,2 млрд
|Україна розпочала сезон закачування газу в ПСГ
|Бізнес у березні вперше за 5 міс. позитивно оцінив свої очікування - опитування НБУ
|Переговори аграрних асоціацій України та Польщі продовжаться цього тижня - Мінагрополітики
|Комітет Ради погодив виділення 4,5 мільярда на захист енергетичної інфраструктури
Бізнес
|Виробництво напівпровідників у Південній Кореї зросло найбільше з 2009 року
|Infiniti презентував новий позашляховик QX80
|Експерти застерігають від використання «Peer-to-Peer Login» в Telegram
|Дуров анонсував нову функцію у Telegram для користувачів з України, РФ та Білорусі
|Відтепер кожна з федеральних агенцій США має призначити «головного по ШІ»
|Peugeot презентувала нове покоління кросовера 5008
|Місто в Каліфорнії використовує ШІ для виявлення таборів бездомних