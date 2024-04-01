Комітет Ради погодив виділення 4,5 мільярда на захист енергетичної інфраструктури

Бюджетний Комітет Верховної Ради погодив виділення 4,5 млрд грн на захист енергетичної критичної інфраструктури.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram.

За його словами, кошти будуть виділені Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України.

"У звʼязку з постійними атаками Росії по нашій енергетиці гроші будуть направлені на будівництво, ремонт та захист об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури", - наголосив Гончаренко.

Очікується, що до кінця травня всі необхідні заходи будуть зроблені.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті було зруйновано майже всю критичну енергетичну інфраструктуру. На відбудову міста необхідно $10 мільярдів.