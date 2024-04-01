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Комітет Ради погодив виділення 4,5 мільярда на захист енергетичної інфраструктури
16:54 01.04.2024 |
Бюджетний Комітет Верховної Ради погодив виділення 4,5 млрд грн на захист енергетичної критичної інфраструктури.
Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram.
За його словами, кошти будуть виділені Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України.
"У звʼязку з постійними атаками Росії по нашій енергетиці гроші будуть направлені на будівництво, ремонт та захист об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури", - наголосив Гончаренко.
Очікується, що до кінця травня всі необхідні заходи будуть зроблені.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті було зруйновано майже всю критичну енергетичну інфраструктуру. На відбудову міста необхідно $10 мільярдів.
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