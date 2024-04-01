Українські промпідприємства в березні ще трохи поліпшили очікування перспектив ділової активності - Держстат

Індикатор ділової впевненості в промисловості в Україні в березні 2024 року підвищився на 1,6 в.п. порівняно з лютим 2024 року - до "мінус" 7,4%, при цьому в переробній промисловості він зріс на 2,1 в.п.. - до "мінус" 6%, повідомила Державна служба статистики.

Своєю чергою індикатор ділового клімату в промисловості підвищився на 0,32 в.п. - до +0,5%, а в переробній промисловості на 0,2 в.п. - до 0,6%.

Як повідомлялося, очікування перспектив ділової активності у 2023 році почали погіршуватися у травні, коли індикатор ділової впевненості становив "мінус" 6,8% та "мінус" 5% у промисловості та переробці відповідно, та впродовж червня-грудня продовжив зниження, становивши у грудні "мінус" 13,5% та "мінус" 15,6% відповідно. Однак із січня поточного року розпочався його поступовий приріст.

Складові для розрахунків цих індикаторів мають сезонно скориговані значення балансів, сформованих на основі поданих підприємствами звітів. Зокрема, оцінка поточного обсягу замовлень на виробництво продукції (попит) у промисловості в березні становила "мінус" 39% (у лютому "мінус" 42%), у переробній "мінус" 44% (проти "мінус" 45%).

Своєю чергою березневі очікування щодо обсягів виробництва продукції в найближчі три місяці також покращилися - у промисловості вони підвищилися до +9% з +5% у березні-2024, у переробній - до +16% з "плюс" 11%.

Як повідомлялося, у 2023 році найкращого значення цей показник досягав у квітні-2023, він станови +10% у промисловості та +17% - у переробній.

Оцінка поточного обсягу запасів готової продукції в березні становила відповідно "мінус" 8% і "мінус" 10% ("мінус" 10% і "мінус" 9% у лютому); оцінка обсягу виробництва за попередні три місяці - "мінус" 3% і +1% (у січні "мінус" 1% і "плюс" 1%).

Водночас оцінка поточного обсягу експортного попиту в промисловості збереглася на рівні "мінус" 31%, а в переробній покращилася на 1 п.п. до "мінус" 37%.

За даними статвідомства, забезпеченість замовленнями підприємств, як і раніше, в середньому на чотири місяці.

Як деталізує Держстат, виходячи з результатів опитування промпідприємств у березні, зростання відпускних цін на продукцію в найближчі три місяці (березні-травні) очікують 30% опитаних підприємств промисловості порівняно з 31% у лютому, зниження - 3% (проти 2%); у переробній промисловості відповідно 34% і 3%.

При цьому в березні 19% промпідприємств очікують у найближчі три місяці зниження обсягів виробленої продукції (проти 25% у лютому), тоді як зростання очікують 28% проти 20% у лютому.

У переробній промисловості зростання виробництва очікують 31% (на 3 в.п. більше), зниження - 15% опитаних (у лютому 17%).

Зменшення кількості працівників у найближчі три місяці очікують 18% опитаних промпідприємств, зростання - 8%, тоді як у січні цей показник становив відповідно 17% і 7%.

За попередні три місяці (грудень 2023-лютий 2024) 21% промпідприємств відзначили зростання обсягів виробництва, тоді як зниження - 30% (у лютому відповідно 23% і 31%), а поточний обсяг замовлень на виробництво (попит) вищий за норму зазначає, як і раніше, лише 1%, тоді як 41% - нижчий за норму і 58% - нормальний для сезону.

При цьому поточний експортний попит нижче норми оцінюють 31% промпідприємств, вище - жодного, а нормальний для сезону - 25%. У 44% експорт відсутній.

Серед опитаних Держстатом у березні 1085 промислових підприємств 57 становили підприємства добувної промисловості, 862 - переробної, 102 - постачальники енергоресурсів, 64 - компанії водопостачання, каналізації, поводження з відходами.