За програмою «Власна справа» українці отримають від держави ще ₴124 мільйони

За грантовою програмою «Власна справа» ще 521 українець отримає 124 млн грн від держави на започаткування або розвиток власного бізнесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Від початку цього року маємо вже понад 2 000 переможців програми «Власна справа», які отримають від держави мікрогранти на старт або розвиток свого бізнесу на пів мільярда гривень. Майже 20% з них відкриють нові компанії, інші - збільшать обсяги виробництва, розширять асортимент продукції та послуг. При цьому ці підприємці створять 4 400 нових робочих місць в усіх регіонах нашої країни», - зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Загалом від старту програми грантову підтримку отримали вже понад 15 тисяч українців на 3,5 млрд грн. Понад 1 млрд грн вони вже повернули державі у вигляді сплачених податків та зборів до бюджету.

Серед отримувачів мікрогрантів п'ятої хвилі 57% жінок, 33% чоловіків та 10% юридичних осіб. 73% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської області (56 осіб), Вінницької області (42 особи), Київської області (40 осіб), Івано-Франківської області (38 осіб) та міста Києва (42 особи). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці п'ятої хвилі, є: оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів - 185 осіб, тимчасове розміщування й організація харчування - 84 особи та переробна промисловість - 61 особа.

Як повідомлялося, проєкт «єРобота» був запроваджений урядом в липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць. Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.