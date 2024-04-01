Промисловий PMI в Китаї в березні зріс до максимуму за рік

Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у переробній промисловості Китаю в березні збільшився до 50,8 пункту порівняно з 49,1 пункту місяцем раніше, повідомило Державне статистичне управління (ДСУ) країни.

Це максимальне значення показника з березня минулого року. Аналітики в середньому очікували менш значного підйому - до 49,9 пункту, за даними Trading Economics.

Значення індексу вище позначки в 50 пунктів вказує на зростання активності в промисловому секторі, менше - на ослаблення.

Підіндекс нових замовлень минулого місяця піднявся до 53 пунктів з 49 пунктів у лютому, експортного продажу - до 51,3 пункту з 46,3 пункту. Індикатор зайнятості опустився до 48,1 пункту проти 47,5 пункту позаминулого місяця.

Водночас показник, що оцінює оптимізм у промисловості на найближче майбутнє, у березні підвищився до 55,6 пункту (максимум за три місяці) порівняно з 54,2 пункту місяцем раніше.

Китайський PMI сфери послуг і будівництва минулого місяця збільшився до 53 пунктів порівняно з 51,4 пункту в березні. Однак індикатор оптимізму в цих секторах піднявся до 58,4 пункту з 57,7 пункту позаминулого місяця.

Зведений PMI в березні піднявся до 52,7 пункту (максимальний показник з травня 2023 року) з 50,9 пункту місяцем раніше.