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Промисловий PMI в Китаї в березні зріс до максимуму за рік
12:30 01.04.2024 |
Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у переробній промисловості Китаю в березні збільшився до 50,8 пункту порівняно з 49,1 пункту місяцем раніше, повідомило Державне статистичне управління (ДСУ) країни.
Це максимальне значення показника з березня минулого року. Аналітики в середньому очікували менш значного підйому - до 49,9 пункту, за даними Trading Economics.
Значення індексу вище позначки в 50 пунктів вказує на зростання активності в промисловому секторі, менше - на ослаблення.
Підіндекс нових замовлень минулого місяця піднявся до 53 пунктів з 49 пунктів у лютому, експортного продажу - до 51,3 пункту з 46,3 пункту. Індикатор зайнятості опустився до 48,1 пункту проти 47,5 пункту позаминулого місяця.
Водночас показник, що оцінює оптимізм у промисловості на найближче майбутнє, у березні підвищився до 55,6 пункту (максимум за три місяці) порівняно з 54,2 пункту місяцем раніше.
Китайський PMI сфери послуг і будівництва минулого місяця збільшився до 53 пунктів порівняно з 51,4 пункту в березні. Однак індикатор оптимізму в цих секторах піднявся до 58,4 пункту з 57,7 пункту позаминулого місяця.
Зведений PMI в березні піднявся до 52,7 пункту (максимальний показник з травня 2023 року) з 50,9 пункту місяцем раніше.
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