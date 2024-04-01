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Україна отримала грант від Японії у $118 мільйонів на охорону здоров’я та відновлення
12:00 01.04.2024 |
До державного бюджету України надійшло $118 млн на безповоротній основі від уряду Японії в межах проєктів Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine) та "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"Залучені кошти допоможуть уряду надавати своїм громадянам належну допомогу, зокрема розширити спектр медичних послуг та доступ до них, а також забезпечити подолання наслідків, спричинених збройною агресією Росії, відбудовувати житлову інфраструктуру України", - прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.
Залучений грант від японського уряду складається з:
* $70 млн у межах проєкту HEAL Ukraine, спрямованих на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій;
* $48,2 млн у межах проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE). Кошти за проєктом спрямовуються на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які потребують дрібних та середніх ремонтів.
Як повідомлялося, 29 березня Україна отримала $1,5 млрд позики на підтримку політики розвитку від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку.
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