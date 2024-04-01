Фонд держмайна за тиждень залучив на приватизаційних аукціонах майже ₴85 мільйонів

Упродовж 25-29 березня Фонд державного майна України провів 11 приватизаційних аукціонів, на яких реалізував об'єктів майже на 85 млн грн.

Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.

Наголошується, що за право власності на об'єкти змагалися 54 учасники. Зростання ціни активів відбулося у 8,67 рази.

Цього тижня Фонд держмайна запланував провести 25 онлайн-аукціонів з приватизації державного майна. Серед пропозицій база відпочинку, об'єкт незавершеного будівництва, адмінприміщення та виробничі комплекси.

Зокрема, на торги виставлена група інвентарних об'єктів деревообробної промисловості у Рівному (цех з переробки, котельня, сушильна камера, склад готової продукції тощо). Загальна площа нерухомості становить 2 341,1 кв. м. Стартова ціна - 11,9 млн грн, дата проведення аукціону 3 квітня.

Потенційним інвесторам пропонується також база відпочинку на озері Світязь. Загальна площа нерухомості - 1 236,1 кв. м. Стартова ціна - 4,8 млн грн, дата проведення аукціону 4 квітня.

Як повідомлялося, Фонд державного майна України оголосив на 16 квітня аукціон з продажу ДП «Нововолинський ремонтно-механічний завод», стартова ціна об'єкта - 51,08 млн грн.