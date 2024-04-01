Попит на легкові авто у березні зріс у півтора рази

У березні на українському ринку було зареєстровано майже 6,7 тис нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж торік.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації автомобілевиробників "Укравтопром". Найбільше в березні покупців привернула до себе японська марка Toyota, якої було придбано 1021 авто (зростання показника становить 58%).

Другу позицію посів Renault - 955 од. (+118%).

На третій сходинці - Skoda з показником 452 проданих авто (+31%). На четвертому місці Volkswagen - 444 од. (+3%). Замикає ТОП-5 березня BMW - 381 од. (+7%).

"Бестселером першого місяця весни на українському ринку нових легковиків став кросовер RENAULT Duster, який обрали 920 покупців", - йдеться в повідомленні.

Всього за І квартал року в Україні було зареєстровано 16,6 тис нових легкових авто, що на 48% більше, ніж за аналогічний період минулого року.