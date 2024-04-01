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Попит на легкові авто у березні зріс у півтора рази
09:27 01.04.2024 |
У березні на українському ринку було зареєстровано майже 6,7 тис нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж торік.
Про це повідомляє пресслужба Асоціації автомобілевиробників "Укравтопром". Найбільше в березні покупців привернула до себе японська марка Toyota, якої було придбано 1021 авто (зростання показника становить 58%).
Другу позицію посів Renault - 955 од. (+118%).
На третій сходинці - Skoda з показником 452 проданих авто (+31%). На четвертому місці Volkswagen - 444 од. (+3%). Замикає ТОП-5 березня BMW - 381 од. (+7%).
"Бестселером першого місяця весни на українському ринку нових легковиків став кросовер RENAULT Duster, який обрали 920 покупців", - йдеться в повідомленні.
Всього за І квартал року в Україні було зареєстровано 16,6 тис нових легкових авто, що на 48% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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