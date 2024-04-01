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АНАЛІТИКА

Джигир: Міноборони витрачає 70% свого бюджету на виплати військовим і 20% - на озброєння

 

Міністерство оборони близько 70% свого бюджету виділяє на грошове забезпечення військових, виплати загиблим, виплати за поранення, близько 20% йде на закупівлю озброєння і військової техніки.

Про це в інтерв'ю АрміяInform розповів заступник міністра оборони України Юрій Джигир.

"Бюджет Міноборони 2024 року умовно можна розбити на три великі пакети. Тож перший і найбільший - це грошове забезпечення і бойові виплати. У 2024 році (відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік». - Ред. ) на це виділено асигнування в сумі 862,6 мільярда гривень, що становить понад 70% бюджету МОУ. Цей блок включає грошове забезпечення військових, виплати загиблим, виплати за поранення, за перебування на першій і на другій лінії бойового зіткнення, харчування особового складу, речове забезпечення, винагороду за знищену техніку", - сказав Джигир.

Він зауважив, що в контексті цього питання, потрібно враховувати динамічність ситуації на фронті та зростання потреб ЗСУ. Наприклад, у разі підвищення інтенсивності бойових дій, збільшення чисельності війська виникає необхідність у залученні додаткового фінансування, а це, відповідно, тягне за собою зміни в бюджеті і належні урядові рішення.

"Щодо другого пакета - це закупівля озброєння та військової техніки. Він становить більш ніж 20% нашого оборонного бюджету. Тобто 20% - це певний натівський бенчмарк для видатків на військове обладнання. Зважаючи на війну в Україні, деякі наші сусіди, які також межують з країною-агресором, в останні роки витрачають на озброєння та військову техніку принципово більшу частку", - зазначив заступник міністра оборони.

Якщо говорити про кошти, то на закриття потреб військових у якісній техніці та озброєнні спрямовано 265,4 мільярда гривень. Ці цифри - орієнтовні. Потреби в оборонному секторі динамічні і постійно уточнюються Генштабом залежно від бойової обстановки, додав він.

"І третій пакет - експлуатаційні видатки. Вони включають закупівлю палива, підготовку війська, комунальні платежі, поточний ремонт", - наголосив Джигир.

Як повідомлялося, видатки на безпеку та оборону становлять 43,4% загального обсягу видатків державного бюджету-2024.
За матеріалами: Укрінформ
 

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