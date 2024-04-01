Гетманцев закликав ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликає ухвалити урядовий законопроєкт щодо ліквідації Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), а також додати до документу положення щодо протидії лудоманії (гральної залежності).

Про це Гетманцев зазначив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Щодо ситуації з лудоманією та азартними іграми в онлайні, піднятої нещодавно на рівні петиції Президенту, нагадую, що в країні існує великий колегіальний орган - КРАІЛ, що за все це відповідає...», - зауважив він.

Народний депутат наголосив, що протягом трьох років з моменту створення Комісія мала б зробити акцент не на зʼясуванні стосунків та поділу влади всередині самої себе, а стояти на захисті інтересів гравців - «шляхом активного та послідовного формування культури відповідальної гри в Україні».

Політик також наголосив, що за участі громадськості КРІАЛ мала розробити Правила відповідальної гри - окремо як для організаторів, так і для гравців, керуючись кращими світовими практиками та забезпечити їх дотримання.

За словами Гетманцева, орган також мав організувати тотальний контроль на предмет виконання організаторами вимог про обмеження доступу до азартних ігор осіб, включених до Реєстру самообмежень, а також закріпити можливі способи самообмеження гравців залежно від виду азартних ігор та внести до Верховної Ради проєкт закону про особливості державного регулювання у сфері азартних ігор під час дії воєнного стану.

Водночас парламентарій акцентував, що Комісія мала б за три роки своєї роботи зібрати аналітику щодо можливого впливу стресових факторів, спричинених війною, для вразливих категорій населення щодо підвищеного ризику формування ігрової залежності та «внести через уряд пропозиції для упередження ігрової залежності на період воєнного стану».

Окрім того, орган мав навести лад у сфері реклами азартних ігор та запустити ще з серпня 2022 року Державну систему онлайн-моніторингу.

Гетманцев стверджує, що за три роки своєї роботи КРАІЛ не виконав нічого з вищеперерахованого.

«Саме тому Уряд і запропонував ліквідувати безпорадний орган, що ми підтримали Комітетом в законопроєкті №9256, який я вимагаю винести на розгляд ВР, додавши на найближчому засіданні Комітету положення щодо протидії лудоманії», - заявив народний депутат.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський доручив зібрати аналітичні данні щодо поширення та впливу гральних онлайн-платформ на українське суспільство, а також запропонувати рішення.

Раніше повідомлялося, що петиція про обмеження роботи онлайн-казино на сайті Офісу Президента набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду.

Автор петиції - військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко - зазначає, що азартні онлайн-ігри завдають великої шкоди українському суспільству та, зокрема, військовим.

Петриченко просить Президента ініціювати законопроєкт, який передбачатиме заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців на час воєнного стану.

Також запропоновано встановити заборону реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ та будь-якої повʼязаної символіки, або предметів, що асоціюються з війною та армією.

Військовослужбовець пропонує заборонити благодійним фондам співпрацювати із учасниками грального ринку, заборонити військовим частинам приймати на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від учасників грального ринку або пов'язаних з ними фізичних чи юридичних осіб, заборонити будь-яку рекламу чи публічні згадки фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям.

Водночас пропонується заборонити ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення.

Окрім того, наголошується на необхідності зобов'язати інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати веб-сайти нелегальних казино.