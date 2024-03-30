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Експорт IT-послуг у лютому знизився на 5% у порівнянні з 2023 роком
23:38 29.03.2024 |
У лютому 2024 року обсяг IT-експорту становив 518 мільйонів доларів. Це принесло в українську економіку на 10 мільйонів більше, ніж у січні. Водночас, це на 5% або 29 млн дол менше, ніж у лютому 2023 року.
Про це повідомляє dev.ua із посиланням на підрахунки "Львівського IT Кластера".
Частка IT-послуг у структурі всього експорту послуг у лютому 2024 становила 37,2%. Це на 4,4% менше, ніж у лютому минулого року. Тоді комп'ютерні послуги складали 41,6%.
"У лютому ми бачимо дуже незначне збільшення обсягів експорту IT-послуг у порівнянні з січнем. Варто розуміти, що цей ріст не є показником того, що ситуація в IT-індустрії перестала бути критичною. Адже обсяги продовжують зменшуватися відносно попереднього року. Ми прогнозуємо, що до кінця року експорт IT-послуг може впасти на 5-10%. Відвернути можливі втрати допоможе лише зрозумілий механізм бронювання ключових фахівців за економічним принципом та можливість коротких бізнес-відряджень за кордон", - зазначив CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський.
Загальна експортний виторг усіх послуг України у лютому цього року становив 1,39 млрд дол, що на 31 млн дол або ж 2% більше порівняно з січнем.
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