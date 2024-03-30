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АНАЛІТИКА

Уряд створив Офіс розвитку індустріальних парків

22:50 29.03.2024 |

Економіка

 

Уряд ухвалив рішення про створення державного Офісу розвитку індустріальних парків з використанням досвіду інших держав.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Укрінформ.

«Працюємо для посилення української економіки. Підвищуємо нашу самодостатність, посилюємо виробничий та промисловий потенціал. Одним із ключових інструментів у цьому напрямку стануть індустріальні парки. На цей рік виділяємо 1 млрд грн на їх розвиток», - зазначив глава уряду.

За його словами, уряд затвердив порядок використання цих коштів: на будівництво інфраструктури індустріальних парків, на компенсації за підключення до мереж, на компенсації ставки за кредитами, які взяті для розвитку й інвестицій.

«Буде створено державний Офіс розвитку індустріальних парків. Використовуємо досвід Сінгапуру, Туреччини, Польщі, аби індустріальні парки були точками зростання нашої промисловості та економіки», - зазначив Прем'єр-міністр.

Крім того, уряд ухвалив рішення про створення ще двох індустріальних парків: на Вінниччині та Івано-Франківщині. «Завдяки створенню цих двох промислових парків буде створено більш ніж 1000 робочих місць у переробній промисловості», - підкреслив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів вніс до відповідного реєстру індустріальні парки «Дністер» та «Галіція». Інвестиції у ці парки на найближчі три роки мають перевищити 1,5 млрд грн.
 

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