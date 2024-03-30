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Уряд скасував застарілі вимоги до бізнесу щодо печаток
22:47 29.03.2024 |
Кабінет Міністрів вніс зміни до понад пів сотні застарілих актів та визнав такими, що втратили чинність 15 постанов; деякі з них були ухвалені ще за радянських часів.
Як передає Укрінфрм, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
Зокрема, з низки постанов Кабінету Міністрів виключили вимоги ставити печатки на документах, які підприємці подають до органів держвлади, якщо така вимога не встановлена законом.
«Наприклад, за законом, використання печаток стало добровільним ще 10 років тому. Однак, у підзаконних актах відповідні вимоги залишалися. Сьогоднішнім рішенням Кабінет Міністрів України привів урядові акти у відповідність до закону. А також скасував фактично не діючі, застарілі рішення, деякі з яких були ухвалені ще за часів СРСР», - прокоментував заступник міністра економіки Олексій Соболев.
Як повідомлялось, Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності переглянула понад 1300 регуляторних інструментів для бізнесу. З них 584 рекомендовано спростити, 456 - скасувати.
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