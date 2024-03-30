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Кабмін затвердив порядок ведення Єдиного держреєстру нормативно-правових актів
Кабінет Міністрів України затвердив порядок ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.
Зокрема, відповідно до закону "Про правотворчу діяльність", затверджено порядок ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
Зазначається, що порядок визначає механізм формування та ведення Єдиного держреєстру нормативно-правових актів, доступу до нього та користування ним, його інформаційного наповнення, перелік даних, що вносяться до реєстру.
Держателем реєстру визначено Міністерство юстиції.
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