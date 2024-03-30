В Україні з'явилися два нові індустріальні парки

До Реєстру індустріальних (промислових) парків включено одразу два парки у західній частині України. Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

Індустріальний парк "Дністер" розташований біля Ямполя Вінницької області, індустріальний парк "Галіція" - в Калуші, Івано-Франківська область.

Ямпільська міськрада ухвалила рішення створити індустріальний парк "Дністер" у квітні минулого року. Він буде розташований у селі Придністрянське на площі 17 га. У парку розміщуватимуться переважно переробні компанії.

Підготовку до створення муніципального індустріального парку "Галіція" Калуська міська рада розпочала восени 2021 року. Було вирішено, що "Галіція" займе площу 19,8 га неподалік трубного заводу та виробництв "Карпатнафтохіму".

За концепцією індустріальний парк "Галіція" на своїй території насамперед розміщуватиме підприємства з виробництва скла, будматеріалів, виробів із бетону, обладнання.

"Галіція" - це вже другий індустріальний парк у Калуші. У 2021 році було створено Kalush Industrial HUB.

Минулого тижня в Калуській міськраді заявили про плани створити ще один індустріальний парк - Kalush Production.

"Якщо ця ідея стане реальністю, то наша громада буде точно рекордсменом в Україні за кількістю індустріальних парків", - заявив Калуський міський голова Андрій Найда.

Відповідно до Стратегії розвитку до 2030 року Калуська громада має стати екоіндустріальною столицею західного регіону України.