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Доходи загального фонду держбюджету в березні знизилися до 158,1 млрд грн
18:33 29.03.2024 |
Надходження податків, зборів та обов'язкових платежів до загального фонду державного бюджету України, за оперативними даними, у березні становили 158,1 млрд грн порівняно з 184,8 млрд грн у березні та 111,7 млрд грн у січні, повідомило Міністерство фінансів у п'ятницю.
За його даними, надходження платежів від Державної податкової служби скоротилися порівняно з попереднім місяцем несуттєво - зі 107,4 млрд грн до 105,7 млрд грн, тоді як від Державної митної служби зросли з 39,8 млрд грн до 45,8 млрд грн.
Уточнено, що податок на прибуток підприємств становив у березні 60,1 млрд грн (у лютому - 61,0 млрд грн), податок на доходи фізичних осіб та військовий збір - 15,7 млрд грн (15,6 млрд грн), рентна плата - 1,4 млрд грн (3,5 млрд грн), акцизний податок - 9,2 млрд грн (8 млрд грн).
Податок на додану вартість знизився до 18,0 млрд грн (15,3 млрд грн): зібрано 29,0 млрд (27,0 млрд грн), відшкодовано - 11,1 млрд грн (11,7 млрд грн).
Мінфін зазначив, що місячний розпис доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, було перевищено на 5,6%, зокрема Держподатковою службою - на 7,9%, тоді як Держмитслужба недовиконала його на 7,7%.
Крім того, загальний фонд держбюджету отримав у березні 3,1 млрд грн міжнародної допомоги у вигляді грантів порівняно з 31 млрд грн у березні минулого року.
"Загалом, згідно з оперативними даними, за підсумками березня 2024 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 225,9 млрд грн (у лютому - 229 млрд грн, у січні - 147,0 млрд грн) податків, зборів та інших платежів. Крім того, близько 39,0 млрд грн (у лютому - 36,1 млрд грн) у вигляді ЄСВ надійшло до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування", - додало міністерство, подякувавши платникам податків за ваш внесок у підтримку української армії та фінансової стабільності країни.
Дані про витрати в березні наразі відсутні.
Мінфін також повідомив, що зовнішнє фінансування загального фонду держбюджету в січні становило близько $8,9 млрд - рекорд із початку війни, тоді як за перші два місяці воно становило $1,2 млрд.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету-2024 визначено в розмірі 1,77 трлн грн (не враховують можливу грантову допомогу), витрати - 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.
Водночас, за оперативними даними, доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн, з яких грантова допомога - 0,43 трлн грн. Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, а дефіцит становив 1,33 трлн грн за середньорічного курсу близько 36,6 грн/$1.
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