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На березі Тиси можуть побудувати мультимодальний термінал для міжнародних перевезень
16:25 29.03.2024 |
На березі річки Тиса на Закарпатті може з'явитись річковий порт з мультимодальним терміналом - до Закарпатської ОВА звернулось держпідприємство "Адміністрація річкових портів" про виділення земельної ділянки.
Про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОВА.
У ОВА обговорили перспективи реалізації цього проєкту обговорили під час наради спільно з фахівцями профільних департаментів обласної військової адміністрації, БУВР Тиси, прикордонниками.
Завдяки мультимодальному терміналу можна було б організувати міжнародні перевезення Тисою із виходом до більших судноплавних річок.
"Річковий порт та мультимодальний термінал стануть першими об'єктами такого типу в межах Закарпаття. Його важливість для міжнародних перевезень для країни і нашого краю зокрема важко переоцінити.
Вивчаємо документальну базу, проблемні питання, комунікуємо з усіма зацікавленими структурами, щоб розробити стратегію якомога швидшого втілення проєкту", - зазначив заступник голови ОВА Мирослав Білецький.
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