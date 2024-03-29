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АНАЛІТИКА

На березі Тиси можуть побудувати мультимодальний термінал для міжнародних перевезень

16:25 29.03.2024 |

Економіка

 

На березі річки Тиса на Закарпатті може з'явитись річковий порт з мультимодальним терміналом - до Закарпатської ОВА звернулось держпідприємство "Адміністрація річкових портів" про виділення земельної ділянки.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОВА.

У ОВА обговорили перспективи реалізації цього проєкту обговорили під час наради спільно з фахівцями профільних департаментів обласної військової адміністрації, БУВР Тиси, прикордонниками.

Завдяки мультимодальному терміналу можна було б організувати міжнародні перевезення Тисою із виходом до більших судноплавних річок.

"Річковий порт та мультимодальний термінал стануть першими об'єктами такого типу в межах Закарпаття. Його важливість для міжнародних перевезень для країни і нашого краю зокрема важко переоцінити.

Вивчаємо документальну базу, проблемні питання, комунікуємо з усіма зацікавленими структурами, щоб розробити стратегію якомога швидшого втілення проєкту", - зазначив заступник голови ОВА Мирослав Білецький.
За матеріалами: Економічна правда
 

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