Митниця запустила сервіс для декларування експрес-відправлень та сплати мита онлайн

Державна митна служба України ввела можливість самостійного декларування експрес-відправлень в особистому кабінеті на веб-порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" через шляхом подання електронної митної декларації М-16.

Як ідеться в повідомленні Державної митної служби, це можна зробити прямо зі смартфону.

За рахунок використання попередньої інформації, яка подається експрес-операторами, громадяни мають можливість у кілька кліків самостійно задекларувати відправлення вартістю до 10 тис. євро та сплатити митні платежі.

Для спрощення процесу реалізовано низку сервісних функцій:

* переважна більшість граф декларації заповнюється автоматично;

* автоматично здійснюється машинний переклад назв товарів та іншої інформації на українську мову;

* можливість у багатьох випадках підбору коду товару за УКТ ЗЕД;

* розрахунок податків відбувається в автоматичному режимі;

* передбачено автозаповнення тих реквізитів, яких бракує в попередній інформації - в тому випадку, якщо громадянин раніше вже користувався цим сервісом.

Після подання декларації М-16, яку необхідно підписати за допомогою КЕП або "Дія.Підпис", виконується наступне:

* У разі, якщо вартість товарів перевищує 150 євро і вони підлягають оподаткуванню, генерується QR-код. Клікнувши на цей QR-код або навівши на нього камеру мобільного телефону, можна за лічені секунди сплатити нараховані митні платежі зі свого банківського застосунку.

* Відстежити статус оформлення відправлення та надходження сплачених коштів на митницю також можна онлайн через Особистий кабінет.

"Ми подбали про те, щоб підрозділ митного оформлення, який здійснює оформлення експрес-відправлень, з використанням нової Автоматизованої системи митного оформлення мав цілодобовий оперативний доступ до інформації про надходження сплачених сум податків на рахунок митниці в Держказначействі", - зазначили в Держмитслужбі.

Там нагадали, що залишаються альтернативні способи оформлення, такі як декларування експрес-перевізником або через митного брокера та особисте (або іншою особою за дорученням) подання паперової декларації в підрозділ митного оформлення.

Скористатися новим онлайн-сервісом декларування можна за посиланням.