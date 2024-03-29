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АНАЛІТИКА

Україна отримала $1,5 млрд від Японії та Британії. Березень – рекордний за обсягом фіндопомоги

13:25 29.03.2024 |

Економіка

 

Україна в п'ятницю, 29 березня, отримала $1,5 млрд на підтримку розвитку (Development Policy Loan, DPL) від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Кредит виділили під гарантії Японії через фонд ADVANCE Ukraine обсягом $984 млн та під гарантію Великої Британії на суму $516 млн.

У державний бюджет надійшло $1,4 млрд, бо з метою зниження вартості обслуговування кредиту передбачена капіталізація відсотків з японських грошей у сумі $99,54 млн.

Березень став безпрецедентним за обсягом фінансової допомоги Україні, попри відсутність нових траншів з боку другого за величиною донора - Сполучених Штатів Америки.

З початку місяця Україна отримала близько $9 млрд, зокрема 4,5 млрд євро від Європейської комісії, $880 млн від МВФ, $1,5 млрд від Канади та $230 млн від Японії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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