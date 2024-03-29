«єЧерга» з 29 березня розширює функціонал - Мінвідновлення

Міністерство розвитку громад територій та інфраструктури (Мінвідновлення) анонсувало нові функції "єЧерги", повідомило Міністерство на фейсбук-сторінці у п'ятницю.

"Мінвідновлення послідовно працює над розвитком та покращенням системи "єЧерга", зокрема для вантажних автомобілів. З 29 березня на порталі з'являться оновлення, які підвищать прозорість функціонування системи", - зазначено в повідомленні.

При цьому уточнено, що з 29 березня на сайті та в застосунку буде доступний список транспортних засобів (ТЗ), які заїхали до міжнародного автомобільного пункту пропуску (МАПП) після реєстрації в "єЧерзі", і час, протягом якого вони там перебували для проходження контролю. Для цього буде сформовано список "На контролі в МАПП".

Зазначається, що в розділі "Завантаженість" на сайті та в застосунку "єЧерга" можна буде бачити номерний знак причепа вантажівки. Раніше в системі було відкрито лише номер тягача.

Усі вантажівки зі списку "На контролі в МАПП", "Приготуватися до в'їзду" та "Черга очікування" зможуть бачити дату, час бронювання місця в черзі та порядковий номер, який присвоюється в момент бронювання місця в черзі.

Автомобілі, що виконують спеціальні, гуманітарні рейси або перевозять пошту, матимуть спеціальні позначки. При цьому номери машин, що здійснюють спеціальні рейси, в системі будуть приховані з міркувань безпеки.

Відомство також уточнило, що нумерація і час реєстрації в чергу відображатиметься лише для вантажівок, які стали в чергу після оновлень у системі.