Фінансові новини
- |
- 29.03.24
- |
- 12:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Експорт українським морським коридором за 7 міс. сягнув 33,8 млн тонн - Кубраков
11:56 29.03.2024 |
Створений Військово-Морськими силами Збройних сил України морський коридор через Дунай із серпня 2023 року забезпечив експорт майже 33,8 млн тонн вантажів, що перевищує показники роботи в рамках "зернової ініціативи", повідомив віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) Олександр Кубраков.
"За сім місяців українським коридором було експортовано 33,8 млн тонн товарів. Це перевищує обсяг експорту за рік роботи "зернової ініціативи", - написав він у соціальній мережі X.
Уточнюється, що з портів Великої Одеси було відправлено 1,14 тис. суден до 40 країн світу.
Із 33,8 млн вантажів, перевезених українським морським коридором, 23,1 млн тонн припадало на продукцію українських аграріїв. Водночас за рік роботи "зернової ініціативи" було експортовано 33 млн тонн сільськогосподарської продукції, зазначив Кубраков.
Як повідомлялося, в лютому експорт з України морським коридором сягнув рекордних 8 млн тонн. У середині березня заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков повідомив, що українським морським коридором від початку роботи пройшло понад 1 тис. суден, якими перевезено вже майже 31 млн тонн.
Після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ коридор почав працювати цілодобово.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ППО знищила за ніч 84 повітряні цілі: 58 «шахедів» і 26 ракет, які атакували Україну - командувач Повітряних сил
|ВВП України зріс у 2023 р. на 5,3% - Держстат
|Танкові снаряди, дрони і не тільки. Німеччина передала Україні великий пакет допомоги
|Нове посилення Єрмака та Буданова. Навіщо Зеленський звільнив секретаря РНБО та голову СЗР
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Енергосистема витримала нічний удар Росії по електростанціях — Укренерго
|«Укрнафтобуріння» й АРМА закликають Раду та РНБО вирішити ситуацію із Сахалінським родовищем
|Експорт українським морським коридором за 7 міс. сягнув 33,8 млн тонн - Кубраков
|Укрнафта почала бурити нову нафтову свердловину. Збільшить місячний видобуток на 20%
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 29.03.24
|Україна та США домовилися про відтермінування виплат за держборгом
Бізнес
|Tesla демонструватиме систему допомоги водієві під час кожного продажу авто в США
|В очікуванні X Elite: Google створив Chrome для ноутбуків з процесорами Snapdragon
|Nissan планує випустити 16 нових електрифікованих автомобілів до 2026 року
|Глобальна проблема. Starlink продається на чорних ринках у всьому світі, - Bloomberg
|У Верховній Раді зареєстрували «законопроєкт про регулювання телеграму»
|Закон про цифрові ринки: ЄС перевіряє Google, Apple і Meta
|AMD анонсувала FSR 3.1 та випустила AMD Software Adrenalin Edition 24.3.1 із підтримкою Dragon’s Dogma 2