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Туск після переговорів зі Шмигалем: Ми близькі до того, щоб знайти рішення
15:53 28.03.2024 |
Про це він сказав на спільній пресконференції зі Шмигалем, повідомляє "Європейська правда".
Туск зауважив, що "у сільському господарстві ми зробили крок вперед".
"Ми шукаємо рішень, які, можливо, не будуть усіх повністю влаштовувати, але які захищатимуть основні інтереси польських фермерів та виробників - і, з другого боку, українських. Ми шукаємо, і ми близькі до того, щоб знайти рішення", - сказав Туск.
Він додав, що "ми близькі до того", аби український транзит, що проходить через Польщу, не створював проблеми польському ринкові.
Туск додав, що обговорив зі Шмигалем рішення на рівні ЄС щодо українського агроімпорту, які "можливо, не викликають захоплення в української сторони".
"Але ми шукаємо такі методи, які не були б для нікого болючими. Я переконаний, що завдяки нашому підходу всі сторони будуть відчувати розуміння", - додав глава польського уряду.
Те саме стосується майбутніх автомобільних перевезень, заявив Туск.
"Тут також був конфлікт інтересів. Я радий, що ми знайшли порозуміння щодо напрямку наших дій. Йдеться про те, щоб можливості роботи для польських та українських перевізників були на однаковому рівні вимог, щоб не було нечесної конкуренції", - сказав він.
"Це означає трохи зусиль з української сторони, трохи розуміння і терпіння з польського боку, але ми на прямій дорозі до того, щоб конкуренція з боку українських перевізників не була болісною, як це було дотепер для польських перевізників", - заявив Туск.
У четвер у Варшаві відбулися міжурядові консультації за участі прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска і очільника українського уряду Дениса Шмигаля.
Напередодні переговорів Туска та Шмигаля віцепрем'єрка Ольга Стефанішина розповіла "ЄП", що Україна станом на сьогодні не має діалогу з Польщею стосовно розблокування кордону.
Раніше Туск висловив сподівання, що польська та українська сторони досягнуть домовленості щодо сільськогосподарських питань до зустрічі урядів у Варшаві, але цього не сталося.
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