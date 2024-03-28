Шмигаль: Можу сказати, що ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади на кордоні з Польщею

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в України та Польщі є прогрес щодо зняття блокади на кордоні.

"Сьогодні я можу сказати, що ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади, але головне - щодо вирішення всіх критичних питань, які призводять до таких блокад", - сказав Шмигаль на брифінгу за результатами українсько-польських урядових консультацій у четвер.

Прем'єр зазначив, що план розв'язання цих питань виконується, хоча й не так швидко, як хотілося б українській стороні, але "однозначно маємо позитивні тенденції і позитивну динаміку, важливо цю динаміку зберегти й рухатися далі".

